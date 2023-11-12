قطاع التدريب بالداخلية يشارك بندوة تثقيفية بعنوان "دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة"

شارك عدد من الضباط بالإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن بقطاع التدريب ، وعدد من الطلبة والطالبات الدارسين بالمعاهد وعدد من طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات بالندوة التثقيفية المنعقدة بالجامعة تحت عنوان (دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة).

شهدت الندوة تناول عدد من الموضوعات كان أبرزها (التكنولوجيا الحديثة والحروب التكنولوجية اللامتماثلة - الغزو التكنولوجى سلاح الحروب اللامتماثلة – الأمن القومى يتعرض لتهديد مصيرى).

وفى نهاية الندوة تم تبادل الهدايا التذكارية إحتفاءً بتلك المناسبة وإلتقاط الصور التذكارية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السُبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة لما لها من أثر بالغ فى تنمية الموارد البشرية والتى تُعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الأمنى .

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