أسعار بيجو 2024 بالأوفر برايس الجديد

ترتفع أسعار السيارات عالميا الآن باستمرار وذلك نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من المشاكل الكبرى والتي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة موديل 2024 لدي الوكلاء والموزعين ، وكان من ضمن تلك المشكلات عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة وكان منها الرقائق الإلكترونية .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار بيجو موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد :

1- بيجو 301 موديل 2024 :

تستخدم سيارة بيجو 301 موديل 2024 محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

أسعار بيجو 301 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد

- أسعار بيجو 301 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 774 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 814 ألف جنيه .

2- بيجو 2008 موديل 2024 :

عزم دوران سيارة بيجو 2008 موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، وتخرج قوة 130 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية .

أسعار بيجو 2008 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد

- أسعار بيجو 2008 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد :

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 499 ألف جنيه .

3- بيجو 3008 موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة بيجو 3008 موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 209 كم/ساعة .

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد

- أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 629 ألف جنية .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 759 ألف جنية .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 929 ألف جنية .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 939 ألف جنية .

4- بيجو 5008 موديل 2024 :

قوة سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تصل الي 165 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعة بيجو 5008 القصوى الي 206 كم/ساعة .

أسعار بيجو 5008 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد

- أسعار بيجو 5008 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل الي مليون و 819 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل الي مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 119 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 129 ألف جنيه .

5- بيجو 408 موديل 2024 :

تستمد بيجو 408 موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 215 حصان، ويصل عزم دورانها الي 300 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود بيجو 408 الي 50 لتر .

أسعار بيجو 408 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد

- أسعار بيجو 408 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بسعر يصل الي مليون و 819 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بسعر يصل الي 2 مليون و 39 ألف جنيه .