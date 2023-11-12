عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيجو 2024 بالأوفر برايس الجديد

شاهد| أسعار بيجو
شاهد| أسعار بيجو 2024 بالأوفر برايس الجديد

ترتفع أسعار السيارات عالميا الآن باستمرار وذلك نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من المشاكل الكبرى والتي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة موديل 2024 لدي الوكلاء والموزعين ، وكان من ضمن تلك المشكلات عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة وكان منها الرقائق الإلكترونية .

أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الجديدة فيس ليفت.. صور

لفترة محدودة.. بيجو 508 موديل 2023 بخصم 70%

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار بيجو موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد :

1- بيجو 301 موديل 2024 :

تستخدم سيارة بيجو 301 موديل 2024 محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

 أسعار بيجو 301 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد

- أسعار بيجو 301 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد :

الفئة الأولي من سيارة  بيجو 301 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 774 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي 814 ألف جنيه .

2- بيجو 2008 موديل 2024 :

عزم دوران سيارة بيجو 2008 موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، وتخرج قوة 130 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية .

أسعار بيجو 2008 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد

- أسعار بيجو 2008 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد :

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 499 ألف جنيه .

3- بيجو 3008 موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة بيجو 3008 موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 209 كم/ساعة .

 أسعار بيجو 3008 موديل 2024  بالأوفر برايس الجديد

- أسعار بيجو 3008 موديل 2024  بالأوفر برايس الجديد  :

الفئة الأولي من سيارة  بيجو 3008 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 629 ألف جنية .

الفئة الثانية من سيارة  بيجو 3008 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 759 ألف جنية .

الفئة الثالثة من سيارة  بيجو 3008 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 929 ألف جنية .

الفئة الرابعة من سيارة  بيجو 3008 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 939 ألف جنية .

4- بيجو 5008 موديل 2024 :

قوة سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تصل الي 165 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعة بيجو 5008 القصوى الي 206 كم/ساعة .

أسعار  بيجو 5008 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد 

- أسعار  بيجو 5008 موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد :

الفئة الأولي من سيارة  بيجو 5008 موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل الي مليون و 819 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  بيجو 5008 موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل الي مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  بيجو 5008 موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 119 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة  بيجو 5008 موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل الي 2 مليون و 129 ألف جنيه .

5- بيجو 408 موديل 2024 :

تستمد بيجو 408 موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 215 حصان، ويصل عزم دورانها الي 300 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود بيجو 408 الي 50 لتر .

 أسعار بيجو 408 موديل 2024  بالأوفر برايس الجديد 

- أسعار بيجو 408 موديل 2024  بالأوفر برايس الجديد :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بسعر يصل الي مليون و 819 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بسعر يصل الي 2 مليون و 39 ألف جنيه .

بيجو 301 موديل 2024 بيجو 2008 موديل 2024 بيجو 3008 موديل 2024 بيجو 5008 موديل 2024 بيجو 408 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

ادعوا وقوع جرائم خطف واغتصاب.. النيابة تحيل 3 متهمين بحفل المنصورية للمحاكمة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

موضوعات متعلقة

أكسيد وسبورتاج .. أسعار كيا 2024 الجديدة.. صور

مواصفات رينو اكسبريس الفان الجديدة

شاهد.. سيتروين C5 إير كروس 2025

سعر رينو أوسترال 2024 الجديد بمصر

مواصفات وسعر رينو تاليانت السيدان الجديدة بمصر

الفرق بين رينو لوجان وسيتروين سي اليزيه السيدان | بالأسعار

حملة استدعاء جديدة لـ 4 إصدارات تويوتا بمصر

سعر كيا سيراتو كوبيه في سوق المستعمل

ترشيحاتنا

المستشار الألماني يرفض الوقفا الفوري لإطلاق النار في غزة

انطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات Fly in Egypt 2023

طلب أمريكي عاجل من نتنياهو بعد تصريحاته عن السيطرة الأمنية على غزة

أبو العينين يطالب بالبحث عن آليات جديدة لتمويل جوائز الدولة| فيديو

الأمم المتحدة تطالب إيران بالضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى في غزة

أبو العينين: تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات فرصة لزيادة الربط مع القارة| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة صديقها .. نور الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

اتطمنوا واصبروا..رسالة مؤثرة من شاب فلسطيني لأهالي غزة تهتز لها القلوب

إطلالة تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

فيديو

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ