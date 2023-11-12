طوفان الأقصى.. نتنياهو يتهرب من مسئولية الفشل أمام حماس في 7 أكتوبر

رفض رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإجابة عما إذا كان سيتحمل مسؤولية الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، قائلا إنه سيكون هناك وقت لمثل هذه الأسئلة “الصعبة” بمجرد انتهاء الحرب.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أقر نتنياهو بأن هذا “سؤال يجب طرحه”.

وأصر قائلا: “سنقوم بالإجابة على كل هذه الأسئلة”، مضيفا: “في الوقت الحالي، أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو توحيد البلاد من أجل هدف واحد: تحقيق النصر”.

وأضاف: “دعونا نركز على النصر - هذه مسؤوليتي الآن”.

وتعرض نتنياهو لضغوط لفشله في توقع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، والذي شهد شن حماس هجومًا قويا على إسرائيل في 7 أكتوبر.