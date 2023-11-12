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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو عن إطلاق سراح الأسرى لدى حماس: هدفنا الثاني من الحرب

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها على مدار الساعة؛ لإطلاق سراح أكثر من 200 أسير لدى حماس.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال نتنياهو: “هذا أحد أهدافنا في الحرب.. الأول هو تدمير حماس والثاني هو إعادة أَسْرَانا”.

وسُئل نتنياهو عما سيقوله فيما يتعلق بآلاف الإسرائيليين، بما في ذلك عائلات الأسرى، الذين احتشدوا في نهاية هذا الأسبوع، محبطين لأنهم لم يحصلوا على مزيد من المعلومات عن أحبائهم الذين أَسَرَهُم مسلحو حماس في 7 أكتوبر.. فأجاب قائلا: “إنه أمر مفهوم. إنهم يعانون من ضائقة شديدة. إنهم يتعرضون للتعذيب فقط”.

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وعندما سئل عما إذا كان يفعل ما يكفي، قال نتنياهو: “نحن نفعل كل ما في وسعنا على مدار الساعة، ولا أستطيع، كما تعلمون، التحدث عن ذلك”.

وأضاف: ”لقد التقيت شخصيا بعائلات الأسرى عدة مرات، وهذا يفطر القلب”.

وقال نتنياهو، “العالم كله يجب أن ينضم إلينا' في محاولة إطلاق سراح الأسرى”، مضيفا أن “وقف إطلاق النار الوحيد الذي سيتم النظر فيه 'هو الذي يتم من خلاله إطلاق سراح أسرانا”.

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