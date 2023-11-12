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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يلاحق هالاند.. ماذا فعل؟

محمد صلاح وهالاند
محمد صلاح وهالاند

واصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ملاحقة النرويجي ايرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل صلاح المطاردة بعد تسجيله هدفين اليوم في مباراة ليفربول ضد برينتفورد في المباراة جمعتهما ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي وذلك على ملعب أنفيلد.

وبهذين الهدفين رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف بفارق هدف وحيد عن النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ 11 هدفا.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برينتفورد بثلاثية نظيفة، كان بطلها الدولي المصري محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدفين في الدقيقتين 39 و62، بينما سجل دويجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وكانت أحداث الشوط الأول بين فريقى ليفربول برينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، انتهت بتقدم الريدز بهدف نظيف أحرزه الدولي المصري محمد صلاح.

وبدأ صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي، وعاد فيرجيل فان دايك لقيادة دفاع الريدز بعد تعافيه من الإصابة حيث غاب عن لقاء تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

ويبدأ واتارو إندو للمرة الثانية بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي مع الريدز، ويعوض الياباني غياب أليكسيس ماك أليستر الغائب بسبب الإيقاف.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو إندو – كودي جاكبو

الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – محمد صلاح

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 27 نقطة، في وصافة الدوري بالتساوي مع المتصدر مانشستر سيتي بفارق الأهداف.

فيما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

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