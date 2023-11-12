قمة مثيرة.. التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من قمة الدوري الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر سيتي للجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024، بالتعادل الإيجابي 2-2.

بدأ اللقاء بحماس من الفريقين حتى حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء نفذها ايرلينج هالاند بنجاح في الدقيقة 25، ثم عادل تياجو سيلفا النتيجة في الدقيقة 29، ويعود رحيم سترلينج لمضاعفة النتيجة لصالح البلوز بالهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يعود مانويل أكانجي لتعديل النتيجة لصالح السيتي في الدقيقة 45+2 قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات.



تشكيل تشيلسي

كان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أعلن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها فريقه لقاء ضيفه مانشستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

وجاءت التشكيل الرسمي كالأتي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز

خط الدفاع:

رييس جيمس - مارك كوكاريلا - أكسيل ديساسي

خط الوسط:

إنزو فرنانديز - مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير

خط الهجوم:

كول بالمر - رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون

تشكيل مانشستر سيتي

وكان بيب جورديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي، أعلن التشكيل الرسمي الذى سيخوض بها لقاء مضيفه تشيلسي منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.



تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع:

ووكر - أكانجي - دياز - جفارديول

خط الوسط:

رودريجو - سيلفا - فودين



خط الهجوم:

دوكو - ألفاريز - هالاند

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتي في مواجهة نارية في منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مواجهتين وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 8 أهداف، فيما يأتي فريق تشيلسي فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 3 وتسجيل 15 هدفًا وتلقي 12 هدفا.

حكم مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تعيين الحكم أنتوني تايلور لإدارة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثانية عشر.