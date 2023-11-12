بعد تراجعه عالميا .. سعر الذهب في الإمارات اليوم

تراجع سعر الذهب في الإمارات منذ شهر نوفمبر بنحو 8 دارهم في الجرام الواحد متأثرا بتراجعه في البورصة العالمية حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1940 دولار مقارنة 2007 دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

ومن خلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، وفق لاخر تحديث لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد:

جرام عيار 24 نحو 240.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد.

جرام عيار 22 نحو 209.97 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

جرام عيار 21 نحو200.43 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

جرام عيار 18 نحو 171.79 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

جرام عيار 14 نحو 133.61 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

جرام عيار 12 وصلت نحو 114.53 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

الأوقية بلغت نحو 7124 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

الجنيه الذهب بلغت نحو 1603درهم إماراتى .

تعتبر اسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من ابرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.