تفاصيل تنفيذ عمليات تبادل تجاري مع روسيا وتركيا ودول إفريقية بنظام المقايضة

تحدث شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية فى اتحاد الصناعات المصرية، عن حقيقة دراسة مصر تنفيذ عمليات تبادل تجارى مع روسيا وتركيا ودول أفريقية بنظام المقايضة، قائلا:" قمنا بذلك من قبل مع الاتحاد السوفيتى عن طريق صفقات متكافئة..والأمر ليس بجديد.



واسترسل شريف الجبلى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، : قديما كان الأمر يتم بين الحكومات، ولكن ما يتم الآن هو بين التجار، وتدخل الحكومة يحتاج إلى آليات منها البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد جهات فى البلد المناظر.



وأضاف أن تطبيق هذه الفكرة يه آليات تحتاج للدراسة بعناية، نتيجة دخول القطاع الخاص في هذه الأمور، منوها بأن تطبيق الفرة يعتمد على العملات



وشدد على أن البنك المركزى له دور أساسى فى هذا الأمر، والدولة تعمل حاليا على سياسة إحلال الواردات، من خلال إنتاج المنتج بتكلفة اقتصادية مما يقلل الضغط على العملة الصعبة، وبالفعل بدأت الدولة في العديد من المشروعات عن طريق مبادرة "ابدأ".

