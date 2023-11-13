عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النار اشتعلت لساعتين.. مصرع 7 عناصر موالية لإيران نتيجة للقصف الأمريكي بسوريا

طائرة أمريكية
طائرة أمريكية

أفاد موقع فوكس نيوز عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه تم مقتل 6 أو 7 مقاتلين موالين لـ إيران في موقع الذي قصفته الطائرات الأمريكية شرقي سوريا.

وأضافت فوكس نيوز عن المسؤول في البنتاجون، أن انفجارات نتيجة القصف الأمريكي استمرت نحو ساعتين في أحد الموقعين المستهدفين شرقي سوريا.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأثنين، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جوية على مناطق تابعة لـ الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع إيران، ردا على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الضربات الأمريكية شملت منشأة تدريب ومنزلا آمنا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا.

وأشار لوستن إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر الأمر للهجوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها، لافتا إلى أن سلامة جنودنا أولوية.

بالرغم من الضربات الأمريكية.. هجوم صاروخي على قاعدة حقل العمر الأمريكية بسوريا

بيان عاجل من واشنطن بشأن استهداف أماكن للحرس الثوري ومليشيات إيرانية بسوريا

ايران سوريا البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية الطائرات الأمريكية القصف الامريكي الجيش الأمريكي العراق الحرس الثوري الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

موضوعات متعلقة

بالرغم من الضربات الأمريكية.. هجوم صاروخي على قاعدة حقل العمر الأمريكية بسوريا

بيان عاجل من واشنطن بشأن استهداف أماكن للحرس الثوري ومليشيات إيرانية بسوريا

هجمات بسوريا والعراق..البنتاجون يعلن إصابة عدد كبير من قواته ويحذر من الرد

تصعيد خطير.. بايدن يهدد بضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة بسوريا

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

النار اشتعلت لساعتين.. مصرع 7 عناصر موالية لإيران نتيجة للقصف الأمريكي بسوريا

العاصفة ديبي.. أمطار ورياح قوية تضرب هذا البلد اليوم

الصحفيين تقرر فتح باب التدريب بالمركز أمام الراغبين من غير الأعضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ