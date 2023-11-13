النار اشتعلت لساعتين.. مصرع 7 عناصر موالية لإيران نتيجة للقصف الأمريكي بسوريا

أفاد موقع فوكس نيوز عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه تم مقتل 6 أو 7 مقاتلين موالين لـ إيران في موقع الذي قصفته الطائرات الأمريكية شرقي سوريا.

وأضافت فوكس نيوز عن المسؤول في البنتاجون، أن انفجارات نتيجة القصف الأمريكي استمرت نحو ساعتين في أحد الموقعين المستهدفين شرقي سوريا.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأثنين، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جوية على مناطق تابعة لـ الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع إيران، ردا على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الضربات الأمريكية شملت منشأة تدريب ومنزلا آمنا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا.

وأشار لوستن إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر الأمر للهجوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها، لافتا إلى أن سلامة جنودنا أولوية.