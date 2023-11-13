تضر بالأمن القومي.. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على غلق وسائل إعلام أجنبية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينيت" وافق على لوائح تسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مجلس الوزراء الأمني وافق على قواعد تسمح لـ الحكومة الإسرائيلية بإغلاق محطات بث أجنبية تضر بـ"الأمن القومي".

وعلى جانب آخر، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد دعوته إسرائيل لوقف قتل النساء والأطفال بقطاع غزة.

وقال نتنياهو في تصريح مشترك مع غالانت والوزير بيني غانتس على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لقد ارتكب ماكرون خطأً فادحًا، خطأ واقعيًا وأخلاقيًا".

وأضاف: " أقول للرئيس الفرنسي، سيصل هذا إليكم أيضاً. إنها حرب عادلة لا مثيل لها، ولكنها أيضًا خط أخلاقي لا مثيل له".

ومضى نتنياهو بقوله: "نحن نبذل قصارى جهدنا لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو غير المتورطين، لكننا لا نستطيع أن نعطي حماس الترخيص بقتل مواطنينا دون ردنا، ولسنا بحاجة إلى هذه المواعظ الأخلاقية".