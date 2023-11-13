لأعمال الصيانة.. ضعف مياه الشرب في 6 قرى بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا ضعف مياه الشرب اليوم الاثنين من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء في 6 قرى بشرق النيل بمركز المنيا وذلك لإجراء أعمال صيانة وتطهير الخزان الأرضي بمحطة قرية الحوارته.



وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إن مناطق ضعف المياه تشمل 6 قرى هي الحوارته ونزلة فرج الله ونزلة حسين ونزلة عبيد والشرفا الدوادية وجميعها بشرق النيل وذلك لقيام الشركة بعملية تطهير الخزان الأرضي الخاص بمحطة مياه الحوارتة التابعة لمجلس قروى نزلة حسين بمركز المنيا.

وخصصت الشركة خط ساخن لتلقي الاستفسارات وطالبت أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الضعف منوهتا أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 125.