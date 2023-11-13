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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا مكان آمنا في غزة.. البحرية الإسرائيلية تضرب منشأة تابعة لـ الأونروا

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، أن البحرية الإسرائيلية ضربت أحد منشآتها في جنوب غزة.

 

وقالت الأونروا إن ضربة يوم الأحد تسببت في "أضرار جسيمة" لدار الضيافة في رفح، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حيث غادر موظفو الأمم المتحدة المرفق قبل 90 دقيقة من الهجوم.

 

ولم تكشف الوكالة عن الأسباب التي دفعت موظفيها إلى المغادرة.

 

واتهمت إسرائيل حماس باستخدام مرافق الأمم المتحدة كغطاء للأسلحة والمقاتلين.

 

ولم يكن هناك تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

 

وأكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن "هذا الهجوم الأخير هو مؤشر آخر على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة"

 

وأضاف: "ليس الشمال، وليس المناطق الوسطى وليس الجنوب".

 

وتقول الأونروا إنها شاركت إحداثيات دار الضيافة الدولية لموظفي الأمم المتحدة مرتين مع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك في 10 نوفمبر.

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