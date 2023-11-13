عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعاون الدولي تعلن إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء

رانيا المشاط
رانيا المشاط

أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،  إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء  على هامش فعاليات المعرض الافريقي للتجارة البينية.

 

السيسي يشاهد أغنية يوم جديد خلال افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية

مفاوض الاتحاد الأفريقي يثمن مجهودات مصر بمعرض التجارة البينية

 وقالت رانيا المشاط في كلمتها في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية"، :"   تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة ذات أهمية كبيرة لما له من دور لتحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية وتسهيل عملية تبادل المعلومات لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات ".

 

وتابعت رانيا المشاط:" الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحيتية في أفريقيا بسواعد أبناء القارة".

 

واكملت رانيا المشاط:"  المنصة تأتي استجابة فعالة لمعالجة  فجوات محورية  وهي فجوة التمويل والفجوة المعلوماتية وفجوة المهارات".

 

ولفتت رانيا المشاط:"تعمل المنصة على معالجة فجوة التمويل من  خلال تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات وسد الفجوة المعلوماتية  بتعزيز التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص ومعالجة فجوة المهارات".

 

وأكملت رانيا المشاط:"  تلك الجهود لن تحدث إلا من خلال التعاون والتنسيق ومصر تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربط ه بكافة الفرص التمويلية المقدمة من شركاء التنمية ".

 

التعاون السيسي التجارة اخبار التوك شو رانيا المشاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

كذب في كذب.. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

ترشيحاتنا

بقذيفة الياسين 105 وتاندوم.. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة

النواب يوافق على تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا

رقم صادم.. جيش الاحتلال يكشف عدد الهجمات على غزة منذ بدء الهجوم البري|فيديو

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية لـ الجولة 12 بالدوري الإنجليزي

القاهرة الإخبارية: مباحثات مصرية أمريكية للتهدئة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

متى شهر جمادى الأولى 2023 ؟.. الإفتاء تستطلع هلاله مساء اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية.. هيدي كريم تستعرض رشاقتها | شاهد

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

فيديو

أزمات النجوم| نجاة سهر الصايغ وجراحة لحورية فرغلي وياسمين رئيس في المستشفى

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ