وصول 4 طائرات إلى مطار العريش الدولي محملة بالمساعدات للفلسطينيين

لفت الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أن من بين الطائرات التي وصلت للمطار خلال الساعات الماضية طائرة من السعودية محملة بـ 33طنًا من المواد الغذائية والخيام، وطائرة كويتية وهي الطائرة رقم14،محملة بـ 30 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومولدات كهرباء وثلاجات طاقة شمسية ومولدات طاقة شمسية، وطائرة من الدنمارك محملة بـ 47 طنًا من المواد الغذائية والأدوات المدرسية، وطائرة من الإمارات محملة بـ 26 طنًا من الادوية.



وأضاف زايد أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي، حتى اللحظة بلغت 118 طائرة محملة بنحو 2900 طن حيث يتم إدخالها تباعا إلى قطاع غزة.