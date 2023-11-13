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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موانئ دبي: نلتزم بزيادة استثماراتنا في مصر لدعم النمو اللوجستي وتعزيز التجارة

صدى البلد

 أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المشغل الرئيسي لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على التزامها المستمر بدعم الاقتصاد المحلي في جمهورية مصر العربية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير حركة التجارة البحرية عبر محطتها متعددة الأغراض في ميناء السخنة وكذا الخدمات اللوجستية المقدمة من المجموعة بالسوق المحلي.

في هذا السياق، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "تعمل المجموعة على دعم النمو اللوجستي في مصر، حيث قامت المجموعة بضخ استثمارات تقارب 1.3 مليار دولار أمريكي لتطوير المحطة متعددة الأغراض بالميناء، والتي تمثل البوابة الرئيسية للتجارة على البحر الأحمر، مشيراً إلى قابلية الاقتصاد المصري لتحقيق نمواً كبيراً، وذلك نتيجة المناخ الإيجابي الجاذب للاستثمار الأجنبي، حيث اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية بوتيرة قياسية، تزامناً مع تحسين إجراءات الاستثمار، خاصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من مكانة مصر الرائدة كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية".

وأضاف: "تلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية بأداء دورها في تحقيق هذه الأهداف من خلال توسيع مشاريع المجموعة وأعمالها في جمهورية مصر العربية، ونعمل باستمرار على توسيع خدماتنا وأعمالنا اللوجستية لدعم الاقتصاد المصري على نحو أوسع".

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إلى تطوير منطقة الخدمات اللوجستية المتاخمة لميناء السخنة على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات تقدر بنحو 80 مليون دولار أمريكي، حيث تلبي هذه المنطقة متطلبات واحتياجات الأنشطة اللوجستية والتجارية وأعمال التوزيع والأنشطة ذات القيمة المضافة للمتعاملين والمستثمرين، معلناً البدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمنطقة اللوجستية خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى بحلول نهاية العام 2024، حيث ستشكل المنطقة منظومة متكاملة للتجارة المرتبطة بالميناء، مما يوفر للمتعاملين خدمات شاملة وعالمية المستوى تتضمن الأعمال اللوجستية المتنوعة التي توفرها مجموعة موانئ دبي العالمية.

الجدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية شاركت في معرض النقل الذكي واللوجستيات الذي أقيم تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وكبار المسئولين، حيث التقى سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مجلس الوزراء المصري خلال المائدة المستديرة التي أقيمت على هامش المعرض أوائل الشهر الجاري، وشارك بها ممثلي أكثر من 20 شركة عالمية في قطاع النقل البحري والذكي ومجال اللوجستيات.

اقتصادية لقناة السويس اقتصاد التجارة البحرية الحكومة المصرية الحركة التجارية

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