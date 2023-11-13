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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الإهمال فى العمل.. إحالة مدير وحدة صحية بالقليوبية للتحقيق

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، جولة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بكفر تصفا التابعة لكفر شكر، حيث تفقد جميع عيادات الوحدة الصحية.

وأكد الجزار، على ضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة بعيادة تنظيم الأسرة، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين المنتفعات.

ولفت إلى ضرورة تفعيل حركة الملف، كما اطمأن علي توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، كما تأكد أيضاً من توافر الطعوم الروتينية للأطفال، وأيضا تفقد مبني العيادات التخصصية، والدور الأرضي الذي يضم عيادات "جلدية، نسا، أطفال"، والتي تعمل علي مدار اليوم من الثامنة صباحا حتي السادسة مساء، إلي جانب عيادة علاج طبيعي، ومعمل وغرفة أشعة.

وتابع: وأثناء المرور تلاحظ تعطل جهاز الأشعة، وضعف مؤشرات الأداء بالعيادات، وعدم تشغيل عيادة تنظيم الأسرة في الفترة الصباحية اليوم، كما أحال وكيل الوزارة مدير الوحدة الصحية بكفر تصفا للتحقيق لضعف الإشراف، كما تفقد وكيل الوزارة، باقي طوابق المبني وتلاحظ امتلائها بالكهنة، وكلف مدير الإدارة الصحية بكفر شكر، وفريقه المعاون بسرعة إخلاء المكان من الكهنة في مده لا تتجاوز 48 ساعة.

كما قام وكيل الوزارة، بالمرور علي الوحدة الصحية بأسنيت، وتلاحظ عدم وجود عدد كبير من العاملين بالوحدة علي رأس العمل، وتم إحالتهم للتحقيق، كما تأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، والمستلزمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية، كما تأكد من توافر الطعوم واللقاحات وانتظام سير العمل بمكتب الصحة، وعملية تسجيل المواليد والوفيات.

القليوبية المبادرات الرئاسية انتظام سير العمل وحدة طب الاسرة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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