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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع ضابط كبير في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي

صدى البلد

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الاثنين، إن ضابط في موقع حساس بجهاز "أمان" الاستخباراتي قُتل خلال هجوم القسام على مستوطنات غلاف غزة في أول أيام الحرب.

وعلي الجانب الآخر، أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم عن استشهاد 17 مريضا بمجمع الشفاء الطبي، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود.

ولا يزال مجمع الشفاء محاصرا من مدفعية الاحتلال، فيما تستهدف الطائرات المسيرة كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، علما أن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا فيقسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.

وقد توقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات،وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي،عن ارتقاء أكثر من 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

إسرائيل الطائرات المسيرة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي صحيفة يديعوت آحرونوت قطاع غزة قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي مستوطنات غلاف غزة

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