الكهرباء الإسرائيلية تعلن عن ضحاياها عقب هجوم عنيف لحزب الله

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن أحد موظفيها قتل خلال هجوم حزب الله أمس على شمال إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مسؤولون عسكريون ومسعفون سابقا إن 14 مدنيا أصيبوا، بمن فيهم واحد في حالة خطيرة، في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات.

وأصاب صاروخ حزب الله عددا من المركبات بالقرب من مستوطنة دوفيف الشمالية، بالقرب من الحدود.

وكان بعض الضحايا من موظفي الشركة الذين وصلوا لإصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت بسبب حريق سابق من لبنان.

قالت الشركة إن شالوم أبودي، 56 عاما، كان عاملا مخضرما لمدة 34 عاما ونجت زوجته وطفليه من الهجوم.