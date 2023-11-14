ماذا قال الرسول عن سورة طه ..أسرارها ولماذا رق لها قلب الفاروق عمر؟

ماذا قال الرسول عن سورة طه؟، سؤال يشغل ذهن الكثيرين، خاصة وأنها سورة كانت سببًا في رقة قلب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهدايته إلى طريق الحق ودخول الإسلام، فما هو فضل سورة طه وماذا قال الرسول عن سورة طه.

ماذا قال الرسول عن سورة طه؟

سورة طه هي سورة مكية بالإجماع، وآياتها خمس وثلاثون ومائة آية، نزلت بعد سورة مريم، وهي السورة العشرون في ترتيب المصحف العثماني.

ورد في بيان ماذا قال الرسول عن سورة طه عدة أحاديث، منها ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اسم الله الأعظم، الذي إذا دُعي به أجاب، في سور ثلاث: في البقرة، وآل عمران، وطه). قال القاسم: فالتمستها، فإذا هو قوله سبحانه: {وعنت الوجوه للحي القيوم} (طه:111)، رواه ابن ماجه والطبراني في "المعجم الأوسط".

وروى أبو يعلى عن معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله، وحرموا حرامه، واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، ما تشابه عليكم منه فردوه إلى الله، وإلى أولى العلم من بعدي كما يخبروكم، وآمنوا بالتوراة، والإنجيل، والزبور، وما أوتي النبيون من ربهم، وليسعكم القرآن، وما فيه من البيان، فإنه شافع مُشَفَّع، وماحِلٌ مُصَدَّق -معناه: خصم مجادل مُصَدَّق-، وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأولى، وأعطيت طه، والطواسين، والحواميم، من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصل نافلة)، ذكره ابن حجر في "المطالب العالية".

كما قال القرطبي في تفسيره سورة طه تحت عنوان :"تفسير سورة طه عليه السلام":سورة طه - عليه السلام - مكية في قول الجميع ، نزلت قبل إسلام عمر - رضي الله عنه - روى الدارقطني في سننه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال خرج عمر متقلدا بسيف فقيل له إن ختنك قد صبوا فأتاهما عمر ، وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب وكانوا يقرءون ( طه ) فقال : أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه ، وكان عمر - رضي الله عنه - يقرأ الكتب فقالت له أخته : إنك رجس لا يمسه إلا المطهرون ، فقم فاغتسل أو توضأ فقام عمر - رضي الله عنه - وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ ( طه ) .

وذكره ابن إسحاق مطولا فإن عمر خرج متوشحا سيفه يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقتله فلقيه نعيم بن عبد الله ، فقال : أين تريد يا عمر ؟ فقال : أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش ، وسفه أحلامها وعاب دينها ، وسب آلهتها فأقتله ، فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا ؟ ! أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم ؟ فقال : وأي أهل بيتي ؟ قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد ، وأختك فاطمة بنت الخطاب ، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه ، فعليك بهما ، قال : فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها ( طه ) يقرئهما إياها ، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت ، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما ، فلما دخل قال : ما هذه الهينمة التي سمعت ؟ قالا له : ما سمعت شيئا ، قال : بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه . وبطش بختنه سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى، وقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءونها آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد ، وكان كاتبا فلما قال ذلك ، قالت له أخته: إنا نخشاك عليها ، قال لها : لا تخافي وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها ، فلما قال ذلك : طمعت في إسلامه ، فقالت له : يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر ، فقام عمر واغتسل فأعطته الصحيفة وفيها ( طه ) فلما قرأ منها صدرا قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له : يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله خصك بدعوة نبيه ، فإني سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر فقال له عند ذلك فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم ، وذكر الحديث .

تفسير رؤيا سورة طه في المنام

جاء في تفسير رؤيا سورة طه في المنام للرجل إن رؤية قراءة بعض سور القرآن الكريم في المنام من الرؤى المحمودة التي تؤول إلى الخير في كثير من الأحيان، وقد يشير المنام إلى خيرٍ يقدمه الرائي للناس، وشرٍ يدفعه عنهم، وكما قد يدل على سعي الحالم لإحقاق الحق، وإبطال الباطل بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.

رؤية المنام قد تكون دلالة على الكره الذي يكنه الرائي للسحر والسحرة وإبطاله لسحرهم بإذن الله، وقد يشير إلى قبول يضعه الله في قلوب الخلق تجاه الرائي والله أعلم. قد يدل المنام على رقع الهم والغم الذي أصابه وأصاب أهله، وأنه سينال خيرًا كثيرًا في القريب العاجل.

قد يشير المنام إلى توبة الحالم وتنبه في حال كان مقصرًا بحق ربه، كذلك دلالة على توفيق وبركة في جميع أموره، وبسطة وسعة في رزقه. قد يكون المنام إشارة إلى سعي الحالم للاقتداء بأفعال الأنبياء، أو قد يدل على علمٍ ينتفع به في دنياه وآخرته. في حال كان الرائي مسافرًا ورأى كأنه يقرأ سورة طه، أو كأنّ شخًصا قرأها عليه فالمنام قد يشير إلى رجوعه إلى أهله، وعودته إلى أحضانهم سالمًا غانمًا.

كما أن رؤية سورة طه في منام المرأة من الرؤى المبشرة بإذن الله؛ حيث تحمل دلالات خير، وفيما يأتي بيان التأويل على حسب الحالة الاجتماعية للحالمة: فمنالممكن أن يشير المنام إلى علو قدر الحالمة بين الناس، ورفعة منزلتها، وحسن سيرتها. قد يدل المنام على سماع أخبار وفرحة تسر قلب الرائية وتشرحه، وقد يكون المنام إشارة على قوة شخصية الحالمة، والظفر بالأعداء، والانتصار عليهم. من المحتمل أن يشير المنام إلى سعيها لنشر الدين بين الناس دون كللٍ أو ملل، وتمتعها بحسن الخُلق.

وقيل في تفسير رؤيا سورة طه للمرأة المتزوجة، أنه من الممكن أن يدل المنام على مصيبة، أو شر يدفعه الله عن الحالمة، وعن أهل بيتها. من المحتمل أن يدل المنام على تحصين نفسها وأولادها من السحرة وسحرهم. قد يدل المنام على تحلي الحالمة بقوة الإيمان، وسعيها في الإحسان لزوجها وأبنائها. في حال رؤية الحالم كأنّ زوجها يقرأ سورة طه؛ قد يدل المنام على سعة الرزق، والفرج بعد الشدة، كذلك الخير الوفير في البيت، وصفاء ونقاء العلاقة الزوجية بعيدًا عن المشاكل والخلافات. رؤية الحالمة كأنها تقرأ سورة طه في غرفة نومها؛ قد يدل المنام على الحمل بإذن الله عز وجل.

هل يجوز التسمية بـ طه؟

قالت دار الإفتاء في بيان حكم التسمية بـ طه ويس أنه لاحرج في تسمية الأبناء بهذه الأسماء، وكون هذه الأسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ليست من أسمائه أمرٌ مختلفٌ فيه؛ فقد ورد حديثٌ ضعيفٌ عند ابن عدي وابن عساكر يذكر فيه أن (طه، ويس) من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأخرج ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" (4/ 509)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (3/ 29)، عَن أَبِي الطُّفَيْلِ عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِي عِنْدَ رَبِّي عَشْرَةَ أَسْمَاءٍ»، قَالَ أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: «محمد، وأحمد، وأبو القاسم، والفاتح، والخاتم، والماحي، والعاقب، والحاشر»، قَالَ أبو يَحْيى: وزعم سيفٌ أن أبا جعفرٍ قَالَ له: إن الاسمين الباقيين: يس، وطه.

ثانيًا: لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أسماء كثيرة، بعضهم أوصلها إلى ثلاثمائة اسم، منها أسماء ‏وردت في القرآن الكريم، وهي: (الشاهد، والمبشر، والنذير، والمبين، والداعي إلى الله، ‏والسراج المنير، والمذكر، والرحمة، والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين والمزمل، ‏والمدثر)، ومنها ما ورد في القرآن والسنة النبوية، وهي: (أحمد، ومحمد)، ومنها ما ورد ‏في السنة فقط، وهي: (الماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ‏والمتوكل)، ومن أسمائه المشهورة صلى الله عليه وآله وسلم: (المختار، والمصطفى، والشفيع، والمشفع، ‏والصادق، والمصدوق).

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِي خَمْسَة أسْماءٍ: أَنا محمَّدٌ، وَأَنا أحْمَدٌ، وَأَنا الحاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ على قَدَمي، وَأَنا المَاحِي الذِي يَمْحُو الله بِيَ الكُفْرَ، وَأَنا الْعاقِبُ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (2/ 518) في شرح الحديث السابق: [وفيه جواز التسمية بأكثر من واحد، قال ابن القيم: لكن تركه أولى؛ لأن القصد بالاسم التعريف والتمييز والاسم كاف، وليس كأسماء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن أسماءه كانت نعوتًا دالة على كمال المدح لم يكن إلا من باب تكثير الأسماء لجلالة المسمى لا للتعريف فحسب، (تتمة) قال المؤلف -يقصد السيوطي- في "الخصائص": من خصائصه أن له ألف اسم، واشتقاق اسمه من اسم الله تعالى، وأنه سمي من أسماء الله بنحو سبعين اسمًا، وأنه سمي أحمد، ولم يسم به أحدٌ قبله] اهـ.

ولقد اهتم علماء الأمة رحمهم الله تعالى بإفراد أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأليف، فأُلِّف في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة مؤلفات، وفي "كشف الظنون" و"ذيليه" تسمية أربعة عشر كتابًا، وهي للأئمة: ابن دحية، والقرطبي، والرصاع، والسخاوي، والسيوطي، وابن فارس، وغيرهم، وقد طبع منها "الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة" للسيوطي، و"البهجة السنية في الأسماء النبوية" للسيوطي أيضًا.