وول ستريت جورنال: خطر نشوب حرب بين إسرائيل ولبنان تزايد بشكل حاد

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن خطر نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل ولبنان تزايد بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين، أن ذلك يرجع إلى استعداد حزب الله لتكثيف القصف على الأراضي الإسرائيلية.

وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل ستواصل الرد على مثل هذه الضربات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة السابعة العبرية، إن حزب الله أطلق 18 قذيفة من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل المحتل منذ الصباح.

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية، أفادت بإسقاط مسيرتين اخترقتا الأجواء في شمال إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صافرات الإنذار بسبب اختراق الطائرات بدون طيار المشتبه بها أجواء الجليل الأعلى.

وأشارت الصحيفة الاسرائيلية الناطقة بالانجليزية، إلى أنه تم سماع التنبيهات في مستوطنات ييرون وجيش والريحانية وألما وأفيفيم وكيرم بن زيمرا وبارام ودالتون ومنطقة رمات دالتون الصناعية.