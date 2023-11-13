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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع لبنانيين اثنين بقصف إسرائيلي .. فيديو

صدى البلد

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم الإثنين، بأن مواطنين اثنين قتلا وجرح عدد آخر، وذلك في قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدة عيناثا، جنوبي لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي منزلا في حي المطيحنة عند أطراف بلدة عيناثا في جنوب لبنان، وذلك بصاروخين.

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وأسفرت الضربات الإسرائيلية في لبنان إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح آخرين وأضرار جسيمة في المكان.

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في بيان أن: "عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية في بلدة عيناثا عملت على إجلاء شهيدين كانا قد ارتقيا نتيجة القصف الصهيوني على خراج البلدة".

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