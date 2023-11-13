تعرف على القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن القنوات التي تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم مونديال 2026.

و كتب أحمد حسن : قنوات "أون تايم سبورتس" تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم مونديال 2026.

ويشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك بحضور 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال.

يأتي حسم إدارة قطاع القنوات الرياضية التعاقد مع الفيفا لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم وملخصات مباريات كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، ضمن خطة القطاع للحصول على العديد من الحقوق التلفزيونية الفترة المقبلة، التي بدأها بالحصول على حقوق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وسيتم الإعلان قريباً عن تعاقدات مهمة أخرى.