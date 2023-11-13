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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا تطلق نداء عاجلا: 24 ساعة وينتهي كل شيء

معبر رفح
معبر رفح

كشف كاظم ابو خلف المتحدث الرسمي لـ الأونروا، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأمور في غاية الصعوبة والسوء.

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وأضاف المتحدث الرسمي ل الأونروا، في مداخلة هاتفية، عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن وصلنا لمرحلة الصفر ونتحول من سيئ إلى أسوأ، وأمامنا ٢٤ ساعة وينفد الوقود تماما، متابعا أن المستشفيات تخرج من الخدمة كل يوم.


وتابع المتحدث الرسمي ل الاونروا، أن نحتاج لفتح معبر كرم ابو سالم وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة ، وعدد ضحايا الاونروا وصل 101 شخص منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

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