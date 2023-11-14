عبير الجمال..قصة ناشطة أردنية تصل العريش للتضامن مع الجرحى الفلسطينيين|شاهد

جاءت من دولة الأردن كي تقدم خدماتها إلى الأشقاء الفلسطينيين، خاصة الجرحى المصابين في أحداث غزة والذين يتم علاجهم في المستشفيات بشمال سيناء..انها عبير الجمال ناشطة اردنية ،التي تمثل نموذج يقدم جهودا إنسانية في مساعده الجرحى الفلسطينيين .



فتح معبر رفح:



تقول عبير الجمال إن جهود مصر بارزه ومتعدده خاصه بعد فتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى لتلقي العلاج ..هذه الجهود تعطي رساله بان مصر تقف الى جوار الشعب الفلسطيني، وانها دور بارز في دعم ومسانده القضية الفلسطينية



و اكدت ان مصر باصرارها على فتح معبر رفح، نجحت في ادخال عدد من الجرحى للعلاج في المستشفيات المصريه منها مستشفى العريش العام والشيخ زويد المركزي وبئر العبد التخصصي.



هذا الى جانب ما تم تحويله من حالات جرحى قادمين من قطاع غزه الى مستشفيات خارج سيناء ، في عين شمس التخصصي، ومعهد ناصر بالقاهره ، ومسيشفات اخرى في بورسعيد والاسماعيلية..و تحويل عدد من الحالات التي كانت يتم معالجتها في مستشفى العريش العام الى مستشفيات خارج سيناء لاستكمال العلاج .



وأكدت الجمال على الدور المصري الانساني في ادخال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات ، و تتمنى ان يتضاعف العدد الذي تم ادخاله لمواجهه المنظومه الصحيه في قطاع غزه والتي خرجت تقريبا عن الخدمه، وذلك بالسماح بادخال اعداد زيادة من الجرحى ، بعد ان وصل اعدادهم في قطاع غزه الى أكثر من 30 الف جريح.

وقد ثمنت الدور المصري في السماح لاستقبال مئات الجرحى لتلقي العلاج بعد رفع درجه الاستعداد في المستشفيات والمعاهد الطبيه المصريه .

وأكدت على هذا الدور بل وتناشد باقي الدول العربيه الى ان تحذوا حذو مصر في تقديم المساعدات والمعونات للشعب الفلسطيني في مواجهه الاز مه التي يتعرضون اليها حاليا بسبب الحرب الغاشمه على القطاع، والتي تستهدف المدنيين منهم الاطفال والنساء وكبار السن.

وصفتها الجمال ان ما يحدث في غزه عمليه ابادة جماعية لشعب اعزل لا يتمكن من الدفاع عن نفسه بعد سقوط ضحايا عديده في ساحات المستشفيات ، وفي الطرقات ، وفي المدارس التابعه للانروا.

تقول الجمال ، ان اسرائيل تصر على ان تبيد شعبا اعزل ليس له ذنب في حرب دائره حاليا انعدمت فيها الانسانيه من جانب اسرائيل ،التي تصر على قتل المدنيين بدم بارد.

العمارات والبيوت تقصف وغارات الطيران لا تتوقف ..حيث تهدم بيوتا على رؤوس ساكنيها .

انقطاع الاتصالات:

و اكدت على انه هناك تواصل بينها وبين اقاربها في قطاع عزه بعد ان دخلوا مستشفى القدس منهم المصابين، ومنهم النازحين للاحتماء وتوفير مكان امن لهم.

لكن انقطعت الاتصالات انقطعت معهم منذ عشره ايام ولا تعرف عنهم اي شيء حاليا ، بعد عمليات الحصار والخناق التي تطبقها اسرائيل على المدنيين في قطاع غزه .

واكدت عبير الجمال، كذلك على انه في اتصال مع اقاربها منذ يومين في محافظه خان يونس ، ان هناك حالات اباده جماعية، وممارسات وحشية للجيش الاسرائيلي ضد المدنيين الابرياء .

عشرات القتلى في الطرقات وعشرات المصابين في عمليات القصف على البنايات والبيوت لا تجد من ينقذهم ويقدم الاسعافات الاوليه لهم.

خاصه بعد ان استهدفت اسرائيل سيارات الاسعاف التي تتنقل بين مناطق واخرى لنقل الجرحى الى المستشفيات في محاوله لانقاذهم بعد ان تعرضوا للعمليات قصف متعمد من جانب اسرائيل والذين قتلوا بدم بارد .

تقول كذلك ان احدى سياره الاسعاف كانت تقل المصابين الى مستشفى القدس بينما هناك عمليات قصف دائرة مما أدى إلى إصابتها ، وقتلت سائق الإسعاف.



وقالت لك ان تتصور .. كيف يمكن ان تمارس هيئه الاسعاف دورها لانقاذ الجرحى وسط عملية قصف متعمد ؟.

حيث يتم قصف سيارات الاسعاف ، و المستشفيات التي تقوم بمهمتها الانسانيه في علاج الجرحى.. بل قصفت المدنيين الذين نزحوا الى هذه المستشفيات باعتبارها مكان آمن .

لكن الآن لم يصبح هناك اي مكان آمن في قطاع غزة.. لوجود قصف متعمد من الطيران الاسرائيلي ، لكل من يحاول ان ينقذ جريح.. لكل من يحاول ان ينزح من مناطق الشمال الى مناطق الجنوب.

قصف لمن يحاول الاحتماء في المدارس التابعه للأونروا، اوفي المستشفيات التي تمارس دورها الانساني في علاج الجرحى.

حذو مصر :

ليس امامنا الان الا ان نناشد كافه الدول العربيه ان تحذوا حذو مصر في دورها الانساني الذي يقوم على علاج وخدمه ورعايه الجرحى وادخال المساعدات بكافه انواعها من خلال الهلال الاحمر ، وتسليمه الى نظيره الفلسطيني عن طريق معبر رفح البري.

نؤكد على ان الفلسطينيين في قطاع غزه يحتاجون الكثير من المساعدات ..هم يحتاجون الى رعايه كامله..كما يحتاجون الى التضامن معهم في الأزمة.

هي دعوة لكل الدول العربيه ان تقدم المساعدات لانقاذ الاشقاء الفلسطينيين ،والتضامن مع مصر في موقفها الحاسم ضد عمليات التهجير القسري ، والابقاء على افتتاح معبر رفح البري بشكل دائم لادخال المساعدات وخروج الجرحى من قطاع غزة .

الرعايا الأجانب:

وهي تدعو الى سرعة عبور الرعايا الاجانب من حملة الجوازات مزدوجي الجنسية للسفر عن طريق الاراضي المصريه الى بلادهم بعد مضي اكثر من 38 يوما على الحرب وتعرضهم لمخاطر عمليات القصف المتواصل والمستمر على مدن ومحافظات قطاع غزة.

و الدعوة كذلك إلى تلقي الدعم من الخارج ..حيث طرحت مبادرة فردية في مختلف دول العالم منها امريكا والاردن ومصر.. بهدف جمع التبرعات العينيه في محاوله لادخالها الى قطاع غز، ه وقت فتح المعبر رفح البري



وتتضمن المبادره لقاء العالقيين الفلسطينيين داخل الاراضي المصريه.. حيث يوجد هناك 2000 فلسطيني في شمال سيناء ومختلف محافظات مصر ،كما تستهدف المبادرة رعايه وخدمه مرافقي الجرحى لدى وصولهم الى الاراضي المصريه لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد الطبيه بالقاهرة.



