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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العاصفة "ديبي" تضرب أيرلندا وبريطانيا.. شاهد ماذا فعلت؟

بدون كهرباء بداية..العاصفة
بدون كهرباء بداية..العاصفة ديبي تضرب أيرلندا وبريطانيا

ضربت العاصفة ديبي أيرلندا الشمالية وشمال غرب ويلز وشمال إنجلترا، اليوم الاثنين، مسببةً رياحا قوية تبلغ سرعتها 80 ميلاً في الساعة، وأمطارا غزيرة وعواصف رعدية على معظم أنحاء البلاد. 

يتوقع المتخصصون، ازدياد سرعة الرياح  إلى 75 ميلاً في الساعة أو حتى 80 ميلاً في الساعة في المواقع الساحلية المكشوفة، لذا أصدرت تحذرات رسمية إلى الذين يعيشون بالقرب من الشواطئ بضرورة الابتعاد عن الواجهات البحرية.

العاصفة ديبي

ونشرت صحيفة “الديلي ميل” مقطع فيديو يوثق أمواج ضخمة تضرب واجهة بلاكبول البحرية، كما تسببت الرياح القوية في إحداث دمار في جميع أنحاء أيرلندا، منها سقوط أشجار في جميع أنحاء البلاد، بينما انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 100 ألف منزل وشركة.

ويستعد المواطنون في المملكة المتحدة لانقطاعات مماثلة حيث تم تحذيرهم من احتمال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي فمن المتوقع أن تضرب العاصفة ديبي خطوط الاتصالات والكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاعهما.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من الطقس باللون الأصفر من الرياح النشطة من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، لأجزاء من الشمال الغربي تغطي المناطق الساحلية شمال ليفربول حتى وايتهيفن، مع احتمال أن يشكل الحطام المتطاير خطرًا على الحياة من تعرض المباني للأضرار واحتمال تعطيل سفر المواطنين. 

وفي السياق نفسه، أصدر مكتب الأرصاد الجوية أيضًا تحذيرًا باللون الأصفر من العواصف الرعدية، والذي سيتم تطبيقه بين الساعة 5 صباحًا و12 ظهرًا غدًا عبر جنوب إنجلترا، من لندن إلى كورنوال.

العاصفة ديبي.. أمطار ورياح قوية تضرب هذا البلد اليوم

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وأبلغ المسؤولون المواطنين في بريطانيا وأيرلندا بإن يتوقعوا حطامًا متطايرًا، وتطاير البلاط عن الأسطح، وإغلاق الطرق والجسور، وتأثر وسائل النقل العام، واحتمال انقطاع التيار الكهربائي، وظروف خطيرة بالنسبة للشواطىء. 

وذكرت تقارير نقل امرأة إلى المستشفى بعدما أصيبت بالحطام المتطاير، حيث تسببت العاصفة ديبي في حدوث فيضانات ساحلية وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء أيرلندا.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية، ماثيو لينرت: "تطورت العاصفة ديبي بسرعة بين عشية وضحاها وستؤثر على أجزاء من المملكة المتحدة اليوم".

ونصحت مجموعة تنسيق الطوارئ الوطنية الأيرلندية (NECG) المدارس ورياض الأطفال في العديد من المقاطعات بالبقاء مغلقة حتى الساعة 10 صباحًا اليوم.

وأوضح متحدث باسم شركة الكهرباء الأيرلندية ESB إن ما يقرب من 100 ألف عميل انقطعت عنهم إمدادات الطاقة الساعة 7:45 صباحًا، يوم الاثنين، بسبب العاصفة ديبي.

 وأضاف كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية،جيسون كيلي، : "من المتوقع أن تؤثر أقوى الرياح على أجزاء من جمهورية أيرلندا في وقت مبكر من يوم الاثنين، وربما يتزامن ذلك مع رحلة الصباح، قبل أن تؤثر على أجزاء من شمال ويلز وشمال إنجلترا حتى بعد الظهر".

 

 

 

 

 

 

 

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