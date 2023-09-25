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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أيرلندا.. تصرف عنصري تجاه صغيرة يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

فيديو لتصرف عنصري
فيديو لتصرف عنصري تجاه طفلة يثير غضبا عبر التواصل الاجتماعي

أثار مقطع فيديو يوثق “تصرف عنصري” ضد طفلة ذات بشرة سمراء خلال حفل توزيع ميداليات مسابقة جمباز حالة من الغضب في أيرلندا

أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر عبر منصة “إكس” خلال الساعات القليلة الماضية،  تشكيلة من لاعبات جمباز صغيرات السن في انتظار تسليمهن ميدالياتهن. 

وما أثار الجدل من مقطع الفيديو أن الطفلة السمراء كانت وسط زملائها في انتظار ميداليتها لكن تغاضت عنها المدربة وتجاوزتها ما جعلها مصدومة مما حدث. 

حالة غضب 

ولفت ناشطون على منصة "إكس" إلى أن المسؤولة غادرت وفي يدها آخر ميدالية متبقية حيث حصلت جميع الفتيات في الصف على واحدة باستثناء الطفلة.

 وأصدر اتحاد الجمباز الأيرلندي اعتذارا عن الحادث، موضحا أن القضية تمت تسويتها في أغسطس وأنه تم التعامل مع المرأة التي لم تعد عضوة في الهيئة الرياضية بعد أن اختارت عدم تجديد عضويتها.

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من جانبها، نقلت  صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أسرة الطفلة أن ما حصل كان بسبب العنصرية نافية “حدوث اعتذار” ومؤكدة أن الأسرة "منزعجة للغاية" من الطريقة التي تمت بها معاملة ابنتهم. 

وفي سياق متصل، علقت البطلة الأولمبية، الأمريكية سيمون بايلز على الواقعة، قائلة: "الفيديو حطم قلبي.. ولا مجال للعنصرية في أي رياضة".

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

 

 


 

 

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