احذر من ارتداء هذه القطعة في البيت.. تفاصيل

حذر الأطباء من إبقاء الأحذية داخل المنزل، لما لها من مخاطر صحية جسيمة ، فقد يمكن للأحذية التي يتم ارتداؤها في الخارج أن تلتقط البكتيريا الضارة مثل الإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل كلوي يهدد الحياة.

وأوضح الدكتور كونال سود، الذي يعمل في ولاية ماريلاند، أنه الفضلات البشري وغيرها تتدفق من الحمامات العامة وتلتصق بـ الأحذية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 265000 حالة عدوى بالإشريكية القولونية تحدث كل عام في الولايات المتحدة، ويموت حوالي 10 أشخاص بسبب الأمراض المرتبطة بها.

ويضيف الدكتور سود أن الأحذية يمكن أن تحتوي أيضًا على مبيدات حشرية، والتي تم ربطها ببعض أنواع السرطان والعيوب الخلقية لدى الأطفال.

وتستند تحذيراته جزئيا إلى نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة أريزونا، والتي وجدت أن 96% من الأحذية التي تم اختبارها التقطت بكتيريا أكثر من الأيدي والأرضيات.

وقال الدكتور سود في مقطع فيديو نُشر على قناته على TikTok: "تشمل هذه البكتيريا الضارة مثل E-coli التي يمكن أن تسبب التهابات في المعدة والمسالك البولية".

بالإضافة إلى البكتيريا، يمكن للأحذية أيضًا أن تنقل المواد الكيميائية المعطلة للهرمونات مثل المبيدات الحشرية وحتى البراز من الحمامات.

كما تحتوي المواد البرازية البشرية على مئات البكتيريا والفيروسات والطفيليات، بما في ذلك السالمونيلا والعطيفة والتي يمكن أن تكون قاتلة.

فضل طريقة لمنع ذلك هي عدم ارتداء الأحذية في الداخل، بالطبع، ولكن إذا فعل شخص ما ذلك، فتأكد من تنظيف الأرضيات الخاصة بك.

وتحاكي نصيحة الدكتور سود نصيحة علماء البيئة، ففي مقال لشبكة CBS الإخبارية في شهر مايو، خلص خبراء من جامعة ماكواري ومعهد المرونة البيئية بجامعة إنديانا إلى أن خلع الأحذية عند الباب هو "نشاط وقائي سهل" لتجنب العدوى السيئة.