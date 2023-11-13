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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

فؤاد خليل - محيي
فؤاد خليل - محيي إسماعيل

كشف أحمد ابن الفنان الراحل فؤاد خليل، سر اتجاه والده للتمثيل رغم دراسته لـ طب الأسنان، وهل تأثر بهذا القرار. 

وقال أحمد فؤاد خليل، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إن والده درس الطب رغما عنه، حيث أن عائلته كلها أطباء فالوالد طبيب بشري، وأشقاؤه في  صيادلة، وبالتالي فهو درس الطب برغبة الأهل. 

وتابع أحمد فؤاد خليل، أن والده كان رغبته دراسة المعهد العالي للفنون المسرحية، لكنه رسب في الاختبارات أمام الفنان زكي طليمات والمخرج جلال الشرقاوي، وذلك رغم عمله مع الأخير في 4 مسرحيات، : (افرض، ع الرصيف، راقصة قطاع عام، قشطة وعسل). 

وأضاف أحمد فؤاد خليل، أن والده تعرف على الفنان محيي إسماعيل في نهاية السبعينات، كما تعرف على الفنان قاسم الدالي، ثم بعدها تعرف على الفنان: (فؤاد المهندس، آمين الهنيدي، عبد المنعم مدبولي) لافتا إلى أن محيي إسماعيل كان يزورهم في المنزل. 

ظهور نادر لـ فؤاد خليل 

حصل موقع “صدى البلد”، على عدة صور نادرة للفنان الراحل فؤاد خليل، رصدت اللحظات الأخيرة في حياته، قبل أن يتوفاه الله في 9 أبريل عام 2012، بعد معاناة مع المرض. 

وظهر فؤاد خليل في إحدى الصور، مع حفيده من ابنته «منة الله» وهو يحتضنه وهو نائم على سرير المرض. 

فؤاد خليل مع حفيده

بينما رصدت صور أخرى عددا من نجوم الفن وهم يزورون فؤاد خليل، داخل المستشفى، من بينهم: الزعيم عادل إمام، وسعيد صالح، والمنتج سمير خفاجي، وحسن مصطفى، ومحمد أبو داود. 

 

فؤاد خليل ولحظاته الأخيرة

كشف أحمد ابن الفنان فؤاد خليل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده الراحل، والذي عانى من مرض الشلل النصفي بسبب جلطة في المخ في آخر سنوات عمره. 

وقال أحمد فؤاد خليل، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن والده عانى من مرض السكري مع الإصابة بالشلل النصفي الناتج عن جلطة دماغية، بالإضافة إلى إصابته بالتيبس بسبب قلة الحركة وعدم استجابته للعلاج الطبيعي، ما جعله ملازم للفراش لأطول فترة ممكنة. 

وأضاف أن والده الراحل أصيب بقرح الفراش بعد معاناته مع الشلل النصفي، مشيرا إلى أن قرح الفراش كانت تتجه نحو الغرغرينة بسبب مرض السكري. 

وأوضح أحمد فؤاد خليل، أن تراجع حالة والده الصحية جعله يتأثر نفسيا، ومن المرجح أن يكون سوء حالته النفسية عجل وفاته. 

وأشار إلى أن والدته كانت هي المرافقة لوالده في فترة مرضه، خاصة أخر يومين قبل الرحيل، وأن الفنان الراحل أوصى بأن يتم تشغيل مسرحيته «راقصة قطاع عام» يوم وفاته. 

وذكر أحمد فؤاد خليل، أنه نفذ وصية والده الراحل، وقام بتشغيل مسرحية “راقصة قطاع عام” يوم وفاة والده، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

 

تاريخ ميلاد فؤاد خليل الحقيقي

صحح أحمد نجل الفنان الراحل  فؤاد خليل، تاريخ ميلاد والده الراحل، بعكس ما يتداوله موقع “ويكيبيديا” وباقي المواقع الإلكترونية في السابق.

وقال نجل فؤاد خليل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الإخباري، إن تاريخ ميلاد والده هو 1 نوفمبر عام 1940، وليس 19 يوليو، مشيرا إلى أن تاريخ الوفاة هو 9 أبريل عام 2012.

 

إصابة فؤاد خليل بـ الشلل

وقضى فؤاد خليل 8 سنوات من عمره على كرسي متحرك، بعد إصابته بشلل، نتيجة جلطة بالمخ، وقال فى أحد حواراته: «بعد انتهائي من فوازير رمضان مع فؤاد المهندس رجعت البيت وفي حركة رفعت فيها يدي ولم أستطع إنزالها مرة أخرى.. نقلتني زوجتي إلى مستشفى الجلاء العسكري لأمكث 8 سنوات قعيدا على كرسي متحرك».

 

وفاة فؤاد خليل

وتوفي الفنان فؤاد خليل في 9 أبريل، وشهدت جنازته التي خرجت من جامع رابعة العدوية في صباح يوم العاشر من شهر أبريل من عام 2012، بمشاركة ضعيفة من زملائه.

 

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