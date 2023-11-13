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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تضامنًا مع أهالي غزة.. محمد حماقي يلغي جولاته الغنائية بالولايات المتحدة

محمد حماقي
محمد حماقي

أعلنت الشركة المنظمة لجولة حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، تأجيل الجولة تضامنًا مع أهالي غزة، وما يعانونه خلال الفترة الحالية.

وكتبت الشركة المنظمة لجولة حفلات حماقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، التالي: ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة.

 

وأضافت: وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ.

وكان من المقرر بدء حماقي إحياء حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية من يوم 22 فبراير المقبل، وحتى 3 مارس لعام 2023.

ولم يكن قرار إلغاء حفلات حماقي في أمريكا هو القرار الأول الذي يدعم خلاله حماقي القضية الفلسطينية، بل سبق وقرر حماقي التبرع بأرباح جميع الحفلات التي يحييها خلال الفترة الحالية لجمعية الهلال الأحمر في تجهيز مساعدات من أجل أهالي غزة، لدعمهم فيما يتعرضون إليه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هذا إلى جانب تغيير حماقي الصورة الرئيسية له عبر حسابه على إنستجرام، لصورة علم فلسطين، إعلانًا منه أمام الجماهير بدعمه الكامل للقضية الفلسطينية.

محمد حماقي حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية

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