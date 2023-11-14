أحمد مجدي يفتح الصندوق الأسود للمدرب الكولومبي أوسوريو

علق أحمد مجدي، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تفكير اوسوريو خلال تواجده.

وقال عبر برنامج الماتش مع هاني حتحوت: “‏أوسوريو يملك أفكارا لن يتنازل عنها أيا كانت اقتراحات الجهاز المعاون.. وطلبنا منه عدم تشتيت اللاعبين ولكنه كان يرغب في تطبيق الكرة الأوروبية”.

‏وكشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس الجلسة التي عقدها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدرب السابق لنادي الزمالك، مع أمير مرتضى منصور.

سلفة 100 ألف

وأكد حتحوت، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، طلب الحصول على سلفة من أمير مرتضى منصور، بقيمة 100 ألف جنيه، على أن يسددها؛ عقب حصوله على مستحقاته لدى الأبيض.

ونفى حتحوت، ما تردد ببعض وسائل الإعلام، أن يكون أمير مرتضى، سببا في تقدم أوسوريو بشكوى ضد الزمالك، مشددا على أن أمير مرتضى طالب أوسوريو خلال الجلسة بعدم شكوى الزمالك للفيفا، وأن يحرص على مقابلة حسين لبيب، رئيس النادي الجديد، خاصة وأنه رجل لطيف.