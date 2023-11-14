صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومحيطها وغلاف غزة

دوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وفي محيط وغلاف قطاع غزة بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.

كانت صفارات الإنذار دوت منذ قليل في مستعمرة نيريم ونير عوز بغلاف غزة

فيما قصفت سرايا القدس حشودا للعدو في أحراش "كيسوفيم" بعدد من قذائف الهاون.

يشار الي ان وسائل إعلام فلسطينية كانت قد أعلنت سقوط 13 شهيدا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في الشطر الشرقي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن ٣ شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على مدينة طولكرم إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شبان من قرية العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم وهم: ادهم سبتة، ومحمد ياسر درويش، وقيس هيثم مصطفى، وسامي ابو رميلة، ومجدي حسن مصطفى، ومنصور محمود.