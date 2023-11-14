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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب على صاحب محل

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب على مالك محل والإصطدام به باستخدام سيارة حال محاولتهما الهرب .

تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك سوبر ماركت مقيم بدائرة القسم مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولة به لاذت بالفرار، وذلك حال سيره بدائرة القسم .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما سائق، وعاطل لهما معلومات جنائية ، تم ضبطهما ، وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى الواقعة .

واعترفا بارتكاب الواقعة ، وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالى على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولاً الهروب دون دفع المبلغ المالى ، إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته ، ولاذا بالفرار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة شرطة المقطم ضبط شخصين صاحب محل قسم شرطة المقطم

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