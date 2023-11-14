وقف تقديم فيات تيبو في بعض الأسواق | لهذا السبب

كشفت شركة فيات عن توقف بيع سياراتها فيات تيبو في بريطانيا خلال الفترة المقبلة، حيث إن فيات بدأ في بيع طرازها فيات تيبو في المملكة المتحدة منذ عام 2015 .

وقف تقديم فيات تيبو في بعض الأسواق

- سبب توقف بيع فيات تيبو في بريطانيا :

وقف تقديم فيات تيبو في بعض الأسواق

توقفت شركة فيات عن تقديم طرازها فيات تيبو في بريطانيا وذلك لأنها لم تحظي بأي شعبية لدي المواطنين ، وسيتم تقديم سيارة بديلة فيات تيبو باسم فيات 600e الكهربائية، وستنتمي 600e الي فئة السيارات الـ SUV وستكون ذات شعبية كبيرة لدي المواطنين البريطانيين .

وقف تقديم فيات تيبو في بعض الأسواق



أوضح المتحدث باسم الشركة قائلا " إن السبب في وقت تقديم تيبو في بريطانيا هو أن الشركة الآن ملتزمة بالتنقل الحضري الكهربائي ومع ذلك سيتعين على المستهلكين دفع مبلغ أكبر مقابل هذا التحول. وفي حين أن تيبو كانت متاحة بسعر 28.745 جنيه إسترليني ، أي ما يعادل 35.567 ألف دولار ".