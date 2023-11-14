إلهام شاهين تهنئ لبلبة بعيد ميلادها

هنأت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” زميلتها الفنانة لبلبة بعيد ميلادها .

وقالت الهام شاهين : "حبيبتى نونيا كل سنة وإنتى جميلة وناجحة ومتألقة.. يارب سنة حلوة عليكى".

يوافق اليوم الثلاثاء، 14 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة الكبيرة لبلبة، وهي ممثلة وفنانة استعراضية تألقت في الأعمال السينمائية منذ الصغر، بدأت مسيرتها الفنية وهي في الخامسة من عمرها، كما تنوعت أعمالها بين الكوميدي والدراما.

كما أنها لم تعمل في مجال التمثيل فقط، بل عملت بمجال الغناء، وغنت الفنانة لبلبة 268 أغنية من ضمنها 30 أغنية للأطفال، كما حصلت على أكثر من جائزة منها جائزة بنيالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس ونفس الجائزة في مهرجان «كل أفريقيا» في كيب تاون، جنوب أفريقيا سنة 1996، ذلك عن دورها في فيلم ليلة ساخنة، كما أدت دور البطولة في 6 أفلام وهي صغيرة، من أهمها فيلم «حبيبتي سوسو» مع المخرج الذي أكتشف موهبتها المخرج نيازي مصطفى، وفيلم «البيت السعيد» وفيلم «أربع بنات وضابط».

امتدت مسيرتها الفنية منذ صغرها إلى الآن، وقامت ببطولة 85 فيلما سينمائيا، من أهمها «ليلة ساخنة، جنة الشياطين، عصابة حمادة وتوتو، في الصيف لازم نحب، برج العذراء، احترس من الخط، معالي الوزير، حسن ومرقص»، كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منها: «صاحب السعادة، مأمون وشركاه، الشارع اللي ورانا».