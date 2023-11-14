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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسرح أوبرا دمنهور يستضيف الليلة الكبيرة بمناسبة يوم الطفل العالمي

صدى البلد

يستضيف مسرح أوبرا دمنهور، العرض الشهير الليلة الكبيرة من إنتاج البيت الفنى للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس، وذلك فى السابعة مساء الخميس 16 نوفمبر.

العرض بمناسبة يوم الطفل العالمي، وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الإنتاج الثقافي.

عرض الليلة الكبيرة الحان الموسيقار سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وتم تقديمه لأول مرة في الستينيات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية .

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جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمي أعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

الإحتياجات الخاصة 20 نوفمبر البيت الفني للمسرح الإنتاج الثقافي

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