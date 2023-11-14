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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة وناقلة جند إسرائيلية ورشق تل أبيب بالصواريخ

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لـ حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنه تم استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنه تم استهداف أيضا دبابة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105، كما تم استهداف ناقلة جند النمر غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 أيضا.

وقالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

كما أعلنت كتائب القسام منذ قليل، أنهم قضوا على 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، أنهم دمروا ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في محور شمال مدينة غزة ذاته بقذائف "الياسين105" واشتعال النيران فيهما.

وأضافت كتائب القسام ، أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

كما ذكرت كتائب عز الدين القسام، في وقت سابق من اليوم، أنها استهدفت قوة صهيونية خاصة كانت في مبنى بشمال غزة.

وقالت كتائب القسام ، إنها استهدفت دبابة صهيونية شمال غربي مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 وعبوة العمل الفدائي، وهو ما نجم عنه خسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي في المعدات والأرواح.

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