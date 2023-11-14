صافرات الإنذار تدوي.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب بوابل من الصواريخ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بدوي صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إطلاق وابلا من الصواريخ على تل أبيب.

وأمس، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال في حق المدنيين بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين”.

بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، “بوقوع 5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى”.