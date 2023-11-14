فوضى في البيت الأبيض.. أمريكا تفقد السيطرة على تصرفات إسرائيل بـ غزة

قال الصحفي الأمريكي المخضرم الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن السلطات الأمريكية غير قادرة على التأثير على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وكتب هيرش، في مقال على مدونته على “سوبستاك”: "يبدو أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في حالة حيرة مستمرة حيث يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فعل ما يريد في غزة".

وأوضح الصحفي الأمريكي المخضرم، نقلاً عن مصادر، أن "فراغ السلطة" يتشكل الآن في الولايات المتحدة.

وأكد أن “البيت الأبيض الآن في حالة من الفوضى”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.