حلفونا.. أنغام تطرح أغنية وطنية جديدة| فيديو

طرحت الفنانة أنغام أغنية وطنية جديدة باسم “حلفونا” عن سيناء والجيش المصري، ودعم مصر، في ظل الأحداث الجارية والأوضاع المحيطة.

تألقت صوت مصر أنغام فى حفل روائع بليغ حمدي الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحصدت أنغام وصلات التصفيق الحار وصيحات إعجاب الآلاف من جمهور الحفل من مختلف الجنسيات العربية، حيث خطفت قلوبهم بصوتها واحساسها القوى ل ثلاث أغنيات للموسيقار الراحل هي "الحب اللي كان" لميادة الحناوى، "آه لو قابلتك من زمان" لوردة و"أنساك" لكوكب الشرق أم كلثوم.

كما قالت أنغام في كلمتها إن المشاركة في حفل روائع بليغ حمدي كان حلمًا وتحقق، ووجهت الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل شيخ.