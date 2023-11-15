أخبار التعليم.. أكثر من محاولة لتحسين المجموع.. رضا حجازي يكشف تفاصيل تطوير الثانوية العامة.. لطلاب الجامعات.. نكشف شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أكثر من محاولة لتحسين المجموع.. وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الرؤية العامة لتطوير منظومة الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرؤية العامة لتطوير منظومة الثانوية العامة ترتكز على :

منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم فضلا عن الإسراع التعليمي

تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.

وزير التعليم يعقد أول الاجتماعات التحضيرية لإطلاق المؤتمر القومى لتطوير الثانوية العامة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى الاجتماعات التحضيرية لمناقشة كافة المحاور المتعلقة بإطلاق المؤتمر القومى الخاص بالحوار الوطنى حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية.

لطلاب الجامعات.. نكشف شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 -2024 ستعقد في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في موعدها المحدد من قبل المجلس، حيث تجرى في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي.

رئيس جامعة مدينة السادات في زيارة علمية إلى مدينة الدواء "جيبتو فارما"

قامت الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات وبصحبة الدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد الخالق إسماعيل عميد كلية الصيدلة والدكتور خالد أبوزيد عميد الكلية السابق والدكتورة منى محمد النعا، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس علي إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بزيارة لمدينة الدواء "جيبتو فارما" اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين كلية الصيدلة بالجامعة ومدينة الدواء "جيبتو فارما" في مجال البحوث العلمية و ربطها بالصناعة و الفرص المتاحة للتدريب الميداني لطلاب الكلية والاستفادة من الخبرة والمعرفة المتاحة في المدينة، وربط الطالب بسوق العمل.

حوافز تشجعية لطلاب الجامعات للمشاركة بمشروع محو الامية

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها جمهورية مصر العربية في مجال الأمية، تعمل القيادة المصرية بجدية على مكافحة هذه المشكلة وتوجيه الجهود للحد من معدلات الأمية وزيادة معدل القراءة والكتابة في جميع أنحاء البلاد.

أستاذ جامعي: الأنشطة الطلابية تمنح منفذًا لإظهار الإبداعات في الدراسة

أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أهمية الأنشطة الطلابية في تأثيرها على صحة ونفسية الطلاب، حيث تعمل على تعزيز التعاون والتفاهم بين الطلاب وتبعدهم عن العنف.