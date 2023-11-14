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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يحتشدون في مؤتمر مستقبل وطن بالفيوم لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة

جانب من المؤتمر الجماهيرى
جانب من المؤتمر الجماهيرى الاول لحزب مستقبل وطن بالفيوم

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة الفيوم ، أول مؤتمر جماهيري حاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، برعاية النائب المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم وعضو مجلس الشيوخ ، والنائب محمد جمال الجارحى عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى، وبحضور الآلاف من أهالى محافظة الفيوم ، وجميع أعضاء مجلسى النواب و الشورى، وقيادات الحزب بالمحافظة .

 

قال النائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب، بالفيوم:: نجتمع اليوم فى مرحلة دقيقة فى هذا عمر الوطن ولا سيما ونحن نرى جميعا ما يحاك من معارك ومخاطر خارجية لكسر هيبة الدولة المصرية، وأرى الجميع دون مبالغة او مزايدة صمود القائد العظيم عبدالفتاح السيسى، فى وجه كل المخاطر التى تحاك بالدولة المصرية واننا جميعا على قلب رجل واحد وخلف الرئيس السيسى كلنا معه من أجل مصر، دعونى استعير كلمة البابا تواضروس عندما قال "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" .

وأضاف: اننى  على ثقة تامة من جميع أطياف المجتمع فى محافظة الفيوم على قلب رجل واحد وسنحقق أعظم نتيجة يوم الانتحابات الرئاسية  

كلنا نقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وندعمه فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن شاء الله ستظهر محافظة الفيوم في أيام الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف ويظهرمدى رقى ووعى أهالى الفيوم، ودعا جميع أهالى الفيوم ممن لهم حق تصويت الانتخابي، للنزول للأدلاء بأصواتهم فى الانتخابات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأ من إنجازات فى جميع المجالات، وما بذله من جهود للحفاظ علي أرض الوطن مما يحاك به من مخاطر .


وأضاف النائب يوسف الشاذلي، أمين تنظيم الحزب، فى بداية كلمته من خلال هذا المؤتمر إرسال رسالة دعم وطمأنه لأخواننا من أهالى غزة وللشعب الفلسطيني لأن جميع الشعب المصرى حزين على ما يدورؤ من أحداث عدوانية لهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية هى الوحيدة التي تتصدر المشهد ولم تتخلي يوما ما عن غزة ولا القضية الفلسطنية أبدا على مر العصور، لافتا إلى أن المؤتمر اليوم قبل دعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الدولة المصرية مصر بكل كيانتها ومؤسساتها، وندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنحمله المسؤلية الصعبة التى أخذها على عاتقة من بداية تولية حكم مصر، وتصدي لجميع الأزمات التى مرت بها الدولة ووصل بنا إلي بر الأمان.


وأشار إلى أن كمية الإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة التى تولى فيها حكم مصر، لا يمكن لأحد أن ينكرها .

 

 

 

ندوة للتشجيع على المشروعات المتوسطة والصغيرة بٱمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم

 

 

 

 

مستقبل وطن: المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية يُظهر قوة تمساك الشعب المصري

 

 

 

 

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