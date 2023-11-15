الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن العمل تحت الضغوط النفسية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeDfkoXhR7_ZjihabfXES-PTrJZq2_o5scd0vX9fgGJVdm9fA/viewform?usp=embed_facebook&fbclid=IwAR3yRNnXejock83hMRu16suHkOB5ChkKmEyyHppeMPQlSHxBRDyOYx4bQxA_aem_AYpWU9wpzcIy7C6ufC_oZCN1HCdqfaGy0yAVeu8rBTVRAcsS7kVmoSyGdH2HSEioino&pli=1

و من هذه الدورات يقدم المركز يوم الاحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ برنامج تدريبي عن العمل تحت الضغوط النفسية .

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



وقد نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وبدأت البطولة بالمنافسة بين الكليات داخل الحرم الجامعي، حيث كانت المنافسة شرسة بين الكليات للحصول على المراكز الثلاثة الأولى، للوصول إلى اللقاء النهائي بين كليات الحرم وكليات خارج الحرم.

وكان اللقاء الأول داخل الحرم في ضيافة كلية الصيدلة، بينما يقام اللقاء الثاني خارج الحرم في ضيافة كلية التربية الرياضية بالجزيرة.

وتأتي هذه البطولة تأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، مما ينعكس إيجابيا على تحصيلهم الدراسي.

وقد أقيمت البطولة تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.

و استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان اليوم، الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي" نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية.

وتأتى تلك الندوة في إطار حرص الجامعة على دورها في نشر الوعي وتنمية المشاركة المجتمعية لدى طلابها.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب.

وقال إن ضيوف الندوة نموذج يحتذى بهم، موضحا أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة، لأنها تسهم في بناء شخصية الطالب بشكل أفضل.

وأضاف أنها العامل الأساسي لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وذكر رئيس جامعة حلوان أن مهمة الجامعة هي إعداد الشباب إعدادًا جيدًا، وحث على الدور المهم للأسرة والمرأة المصرية في إعداد وتأهيل الشباب، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية هي كل المجتمع، فهي من تنشئ الطالب والطالبة السوية، ولها دور أساسي في بناء المجتمع.

وتحدث الدكتور "قنديل" عن أهمية المشروعات والإنجازات التي تشهدها مصر، ودور الشباب في استكمال تلك الإنجازات.

كما حث الطلاب على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة، مشددا على أهمية وحدة الصف المصري، ومؤكدًا أن بلدنا تحتاج أن نكون صفًا واحدًا ونظهر أمام العالم متماسكين كوحدة واحدة.

وحضر الندوة نخبة من أعضاء مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، وهم الدكتورة غادة علي، عضو مجلس نواب، ومحمد عبد العزيز، عضو مجلس نواب، وأحمد فتحي، عضو مجلس نواب، ومحمد السباعي، عضو مجلس نواب، وحسن شاهين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأكدوا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالشباب من خلال المشروعات القومية الضخمة، مشيرين إلى أن الهدف من الندوة هو تعزيز التواصل مع الشباب وتوضيح أهمية مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات، ما يسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وشددوا على أهمية استمرار التواصل مع الشباب من طلاب الجامعات المصرية، وإتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وأفكارهم، لا سيما فى ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهم، انطلاقًا من قناعتها بقدرات وإمكانيات وطاقات الشباب المصرى على التحدي والتفوق فى جميع المجالات.

وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من الطلاب، حيث تم فتح باب الحوار والاستماع لجميع تساؤلاتهم وآرائهم.

وعقدت الندوة تحت إشراف وحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت، أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.