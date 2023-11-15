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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: نؤكد رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين.. وأحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

الأونروا: الأوضاع في غزة تزداد سوءا بعد انقطاع المياه الصالحة للشرب.. فيديو

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة تشغيل اللاجئين "الأونروا"، إن الوقود الذين يمتلكوه أوشك على النفاد، مؤكداً أن التوقف عن العمل أصبح قريباً للغاية.

 

شكري: نؤكد رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين داخل غزة أو خارجها

أكد سامح شكري وزير الخارجية، رفض مصر القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: ننصح المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى أن محافظات مصر تشهد تقلبات جوية.

 

بعد تحذير الصحة العالمية.. تحرك عاجل من الحكومة تجاه مرض حمى الضنك

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن آخر التطورات بشأن انتشار مرض حمى الضنك في مصر، ووجود بعض الإصابات به، وهو ما شكل حالة من القلق بين بعض المواطنين في الفترة الأخيرة.

 

أحمد موسى منفعلا: معبر رفح مفتوح لماذا تتظاهر أمام سفارتي؟

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب الشائعات التي يتم ترويجها مؤخرًا بشأن غلق مصر معبر رفح، مؤكدًا أن معبر رفح البري لم يغلق في أي وقت، ومصر لا تواجه أي أزمة بشأن معبر رفح، موضحًا أن معبر رفح شهد أمس عبور 161 شاحنة مساعدات طبية وإنسانية، بالإضافة إلى دخول 600 شخص دخلوا مصر من معبر رفح.

 

مصادر رسمية : رئيس الشاباك يبحث بالقاهرة مع مسئولين مصريين تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى

كشفت مصادر رسمية لقناة لقاهرة الإخبارية، أن رئيس الشباك الإسرائيلي، بحث مع مسئوولين مصريين في القاهرة، تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، كما بحث ملف المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

 

إسرائيل في ورطة.. المقاومة الفلسطينية تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة بقطاع غزة

عرضت قناة “العربية”، تقريرًا عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، في ضوء الاشتباكات القوية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة في الفترة الراهنة.

 

بايدن: أتوقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

قيادي بفتح: الاقتراب من سيناء يعني إشعال الحرب في المنطقة

كشف الدكتور نبيل عمرو، القيادي بحركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني السابق، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي فقد الاتزان، وما زال يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أن الدول الداعمة لهذه الفكرة تراجعت عن هذه الفكرة.

 

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