محافظ دمياط تجتمع بالمسئولين عن مشروع إنشاء مبنى الديوان لمتابعة سير العمل

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع مناقشة معدلات التنفيذ بالمبنى والمنطقة المحيطة، و استعراض النسب الخاصة بكل مكون بالمشروع، كما بحثت " محافظ دمياط " خطة المرحلة القادمة وفقًا للجدول الزمنى للمشروع، وناقشت أيضًا آلية تخطى أية معوقات قد تبطئ عملية التنفيذ ، كما تابعت التجهيزات النهائية بمركز السيطرة استعدادًا لتشغيله واستكمال الأعمال بخطة تطوير كورنيش النيل.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الخاص بكل مرحلة والدفع بعجلة العمل وتوفير العمالة المطلوبة للتنفيذ بمكونات المشروع بالتوازى ، ووفقًا للمواصفات الفنية والمعايير التى تم تحديدها مسبقًا بمخطط المشروع لإنشاء مبنى حكومى متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية، لميكنة الأعمال فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ، مؤكدة أنه يتم متابعة منظومة العمل و خطة الفرش والتجهيز للمبنى بشكل دورى ، كما لفتت إلى أن مشروع إحلال وإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة بالكامل يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط خلال تلك الفترة..