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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| علامات تكشف الإصابة بسرطان الخصية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بإطلالة شتوية

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

إطلالة شتوية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

 

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

 

ملابس مختلفة.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها| شاهد

 

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

 

بملابس الهلال الأحمر.. ملك قورة داعمة للقضية الفلسطينية

 

نشرت الفنانة ملك قورة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

 

إطلالة شتوية.. أسما شريف منير تتألق بصور جديدة| شاهد

 

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

 

افحص نفسك.. علامات تكشف الإصابة بسرطان الخصية

 

سرطان الخصية هو نوع نادر من السرطان يحدث في الخصية، وعادةً ما يصيب الرجال الشباب، هنا بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى احتمالية إصابة الشخص بسرطان الخصية

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة ياسمين صبري هنا الزاهد ملك قورة أسما شريف منير سرطان الخصية

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