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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رسالة عاجلة من ابنة هاني الناظر تحزن متابعيه بشأن حالته الصحية

هاني الناظر
هاني الناظر

تسيطر حالة من الحزن على متابعي الدكتور هاني الناظر، الذي يعد واحدا من أشهر أطباء الجلدية، الذي خصص جزءً كبيرا من وقته وعلمه لمساعده غير القادرين دون مقابل، قبل أن يصبح  في قبضة المرض الخبيث منذ أكثر من شهر.

وانتشر اهتمام متابعة خلال الأيام الماضية و باتت التصريحات حول الدكتور هاني الناظر، وسريعا ما تطورات حالته الصحية متشابهة، بين الحين والآخر،وذلك عقب دخوله العناية المركزة وتدهور حالته الصحية، وخروجه منها مع خسارة وزن ملحوظ وفى إنتظار جرعة الكيماوي الثانية، ومع معاناة دكتور هاني الناظر مع المرض، حرصت ابنته نجلاء الناظر مطالبة متابعيه عبر كلمات مقتضبة سردت من خلالها وضعه الصحي عبر «فيس بوك».

ابنه هاني الناظر: يحتاج 3 أشهر لتقييم حالته الصحية

حرصت نجلاء الناظر على ان توجه، الشكر لكل من توجه بالسؤال عن والدها، مؤكدة أن حالته الصحية صعبة، قائلة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا بشكر أي حد بيسأل على والدي أو حابب يتطمن عليه، وبشكركم على دعائكم ليه، أنا يجيلي رسائل كتير جدا يوميًا فيه سؤال عنه وعن أحواله الصحية».

وسردت ابنة هاني الناظر حالته الصحية، قائلة: «في الواقع هو وضعه الصحي صعب و تعبان جدا ومحتاج لدعاء كل حد، لكن صعب أرد على رسائل يوميا لأن الوضع صعب تقييمه قبل ما يمر وقت طويل من العلاج، يعني مش قبل 3 أشهر على الأقل أو أكتر عشان نقدر نقول فيه تحسُّن».

ابنة هاني الناظر تسرد معاناته وألمه

وسردت نجلاء الناظر الوضع الصحي له: «السرطان مرض صعب وبياخد وقت طويل جدا في العلاج، اعتقد الكل عارف ده، يعني مش دور برد ممكن يتحسن في يوم أو اتنين أو حتى أسبوع، يعني لما حد يسألني و بعدها بكام يوم يسألني تاني، هيكون في الاغلب نفس الرد للأسف، وساعات بيكون أسوأ فأنا بعتذر أني مش بقدر أرد على كل الرسائل وصدقوني الموضوع مرهق و متعب جدا مجرد الكلام فيه، يعني بيكون صعب عليا أفضل أشرح لكل حد مدى تعبه وهو عامل إزاي ده في حد ذاته شيء مؤلم».

واكدت:«محدش متخيل هو عامل ازاي دلوقتي للأسف، واتأكدوا لو في أي تطور للأحسن، مش هنخبي على حد، هنقول لكل الناس، وهو بنفسه بإذن الله هيبقى أول واحد يكتب على صفحته، ربنا يديله الصحة واليوم ده يجي بسرعة أوي».

ادعوا لوالدي فهو بحاجة للدعاء

وطلبت ابنة هاني الناظر، الدعاء لوالدها، مؤكدة إنه في أشد الحاجة له: «أنا بعتذر جدا جدا لكن حقيقي الموضوع صعب أوي نفسيا علينا كلنا، أنا مُقدّرة شعور كل الناس وممتنة جدا لأي حد يسأل عنُّه، شعور جميل و لفتة جميلة جدا من كل اللي بيسأل بشكل متواصل لكن هيكون صعب عليا حقيقي الرد حاليا، خصوصا أننا في أشد مراحل المرض، فقط أرجو الدعاء له لأنه في أشد الحاجة إليه».

الجدير بالذكر و بحسب ما ذكر شادي إمام، مدير مركزه الطبي، إن الدكتور هاني الناظر، خرج من الرعاية المركزة مؤخرًا، وتم إيداعه غرفة عادية في أحد المستشفيات التخصصية بمدينة الشيخ زايد،

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