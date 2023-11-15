أخبار الفن.. طلاق زينب فياض ابنة هيفاء وهبي.. ومحمد رمضان يعتذر لجمهور المغرب لهذا السبب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن طلاقها بشكل رسمي، ونشرت زينب خبر طلاقها عبر خاصية الستوري بموقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وردت على سؤال أحد المتابعين: “ليش اطلقتي زينب؟”، قائلة: “كل شىء بها الدنيا قسمة ونصيب”.

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو اعلن فيه عدم مسؤوليته عن عدم ظهور علم المغرب ضمن الخريطة الافريقية التي ظهرت علي الشاشة خلال حفله الاخير .

وقال محمد رمضان في الفيديو : جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسئول على الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط ، المغرب يعلم قيمته في قلبي، وعارف معزته عندي قد إيه، دي بلدي التاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصودة تمامًا.

تمكن فيلم 5 محي الدين أبو العز من الدخول إلى قائمة الأعمال المصرية الأعلى تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي لهذا الأسبوع.

واحتل فيلم 5 محي الدين أبو العز المركز الأول في قائمة الأعمال المصرية الأعلي تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية، بينما جاء في المركز الثاني فيلم “فوي فوي”، وتراجع فيلم “ سكر ” هذا الاسبوع للمركز الثالث والأخير، بعدما كان يتصدر القائمة.

تحتفل الفنانة القديرة سميرة أحمد اليوم ، بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات في تاريخ الفن المصري ، اذ قدمت عدد كبير من الاعمال التليفزيونية والسينمائية .

ولدت سميرة أحمد إبراهيم عام 1938، بمحافظة أسيوط، لاسرة بسيطة، لأب يعمل خطاطا، وأم ربة منزل و8 أشقاء من بينهم الفنانة خيرية أحمد.

تعرضت سميرة أحمد الي صدمة كبيرة في عمر صغير ، وذلك بعدما فقد الأب القدرة على رؤية الأشياء، بسبب المياه البيضاء التي أصابت عينيه، وأجبرته على ترك العمل والبقاء في المنزل، ودفعت هذه الظروف سميرة أحمد للخروج إلى سوق العمل، وعملت بالفعل مع شقيقتها الكبرى "نوال" في محل كبير لبيع الأدوات المنزلية، إلا إنها لم تتحمل عناء العمل، وتركت المحل وراحت تبحث عن عمل آخر يناسب سنها الصغيرة.

حقق الإعلامي عمرو الليثي أمنية الفنان عمرو محمد على للسفر إلى السعودية وأداء مناسك العمرة برفقة والدته، وذلك بعد استقرار حالته الصحية.



ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامي عمرو الليثي فيديوهات لعمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أربيسك أثناء سفره إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.



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