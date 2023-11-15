الأطقم الطبية تقوم بملحمة.. وزير الصحة: 37 مستشفى تم تخصيصها لاستقبال المصابين الفلسطينيين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، أن الأطقم الطبية في المستشفيات التي تستقبل المصابين الفلسطينيين تعمل بتطوع وحب وإخلاص للقضية الفلسطينية .

وقال خالد عبد الغفار في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز”، :" ما تقوم به الأطقم الطبية ملحمة".

وأضاف خالد عبد الغفار :" أوجه التحية والتقدير لكافة الأطقم الطبية العاملين على تقديم الخدمة الطبية للمصابين الفلسطينيين ".

وتابع خالد عبد الغفار :" الحالة الواحدة قد تحتاج إلى 5 تخصصات طبية يعملون في نفس التوقيت".

وأكمل خالد عبد الغفار :" المنظومة الطبية في مصر ضخمة وخصصنا 37 مستشفى و11 الف سرير و1700 سرير عناية مركزة وعدد كبير من الحضانات لاستقبال المصابين الفلسطينيين".