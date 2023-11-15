برفقة وزيري الصحة المصري والتركي..محافظ شمال سيناء يتفقد المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفخر الدين قوجه وزير الصحة التركي اثناء وصولهما الى مدينة العريش جوا قادمين من القاهرة مساء اليوم الأربعاء.

ويرافق المحافظ وزير الصحة المصري ونظيره التركي خلال تفقد المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي "فخر الدين قوجة"، تفقدا عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

الجرحى :

وتفقد وزير الصحة يرافقه وزير الصحة التركي غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري، حيث اطلع الوزيران على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

واتفقا على امكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الاحداث في قطاع غزة والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.