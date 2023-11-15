عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برفقة وزيري الصحة المصري والتركي..محافظ شمال سيناء يتفقد المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

وزير الصحة يزور
وزير الصحة يزور سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفخر الدين قوجه وزير الصحة التركي اثناء وصولهما الى مدينة العريش جوا قادمين من القاهرة مساء اليوم الأربعاء.

ويرافق المحافظ وزير الصحة المصري ونظيره التركي خلال تفقد المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي "فخر الدين قوجة"، تفقدا عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

 

الجرحى :

وتفقد وزير الصحة يرافقه وزير الصحة التركي غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري، حيث اطلع الوزيران على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

واتفقا على امكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الاحداث في قطاع غزة والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

txt

محافظ شمال سيناء: سعيد بجهود المجتمع المدني المصري لدعم قوافل المساعدة لغزة

سيناء الصحة المصابين الفلسطينيين المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

توظيف 180 ألف عامل .. الحكومة تزف نبأ سارا لهذه الفئات

بعد طلاقها .. رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بشأن بوسي

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

محافظ شمال سيناء: سعيد بجهود المجتمع المدني المصري لدعم قوافل المساعدة لغزة

رئيس جامعة العريش: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء|شاهد

نعيش في أمان.. أمين "مستقبل وطن" بسيناء يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

مستقبل وطن بسيناء ينظم مؤتمراً حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

مناقشة آلية تحويل جميع أقسام تعليم سيناء إلي المنظومة الرقمية المطورة

بسبب موسم الشتاء.. رفع درجة الاستعداد بشركة المياه والصرف الصحي بـ سيناء

افتتاح مقر «المؤتمر» بشمال سيناء بحضور المحافظ ورئيس الحزب

محافظ شمال سيناء يفتتح فرع البنك الأهلي في نخل

ترشيحاتنا

بعد قطع علاقاتها مع اسرائيل| ماذا تعرف عن دولة بليز وأين تقع ؟

العالم ينتظر.. لمن اليد العليا الفترة القادمة: أمريكا أم الصين؟

إسرائيل تفقد الدعم الدولي.. نتنياهو يصدر بيانا بعد توبيخه على استهداف النساء والأطفال

بالصواريخ الموجهة.. حزب الله اللبناني يعلن استهداف موقع حدب يارون

دروع بشرية .. قوات الاحتلال تحتمي بالكوادر الطبية والنازحين بمجمع الشفاء

مدفيديف يصف رئيس أوكرانيا بلفظ خارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ