أداب حلوان تمنح الماجستير بامتياز مع التوصية بالنشر لرسالة في اليقظة العقلية

حصلت الباحثة سندس علاء الدين، المعيدة بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بالنشر والتبادل بين الجامعات عن رسالتها "اليقظة العقلية متغير معدل للعلاقة بين الألكسيثيميا وإدراك الضغوط الحياتية لدى المعتمدين على المواد النفسية وغير المعتمدين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سندس علاء الدين أن اليقظة العقلية هي الوعي باللحظة الحالية والتي تساعد على تجنب ندم الماضي وقلق المستقبل، مشيرة إلى أن الالكسيثيميا تعني صعوبة وصف المشاعر والتعبير عنها.

وتابعت الباحثة، أن اليقظة العقلية تعمل على الحد من سمة الألكسيثيميا والتي تجعل المدمن يعاني من صعوبة في التعرف وتحديد مشاعره وانفعالاته سواء كانت إيجابية أو سلبية وبالتالي ينتج عنها إدراك للموافق الاجتماعية والحياتية بصورة صحيحة بدلا من إدراكها أنها ضاغطة وسلبية.

وأضافت أن اليقظة تخفض وتحد من الضغوط والالكسيثيميا ويرتب عليه مستقبلا التعافي وخفض معدل الانتكاس للمخدرات لدى المدمن

وحماية غير المدمن من الاعتماد على المواد المخدرة وتنشط لديه أساليب مواجهة الضغوط والتكيف معها والتغلب عليها والقدرة على التعبير الإنفعالي.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من لفيفا من أساتذة علم النفس بجامعة عين شمس وحلوان وهم:

ا.د/احمد خيري حافظ (مناقشًا ورئيسًا)

ا.د/ماجدة حسين محمود (مناقشًا)

ا.د/محمد حسن غانم (مشرفًا)

ا.م.د/نهاد عبدالوهاب محمود (مشرفًا).

جدير بالذكر انه أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ، جولة تفقدية بكلية التربية، استقبله خلالها الدكتور حسام حمدي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية وعدد من رؤساء الأقسام.

وهدفت الجولة إلى متابعة سير العملية التعليمية بالكلية، حيث شدد قنديل على ضرورة التدريب العملي للطلاب، وأن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة اللغوية، ليكونوا مؤهلين بشكل أفضل لسوق العمل.

كما حث رئيس الجامعة على ضرورة تطوير معامل الكلية ورفع كفاءتها، لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للحصول على تعليم ذي جودة عالية.

وأوصى قنديل خلال الجولة بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي، مع التركيز على وجود مقررات دراسية جماعية تكون قابلة للتطوير.

وأكد سعى الجامعة لتفعيل التعليم المدمج في الكليات النظرية، وتوفير فرص تدريب عملية للطلاب.

وشدد الدكتور السيد قنديل على أهمية الانتماء والترابط لتحقيق أهداف الكلية، وإعداد خريج متميز في سوق العمل يكون قدوة ونموذجًا يحتذى به.

كما دعا إلى تعظيم الاستفادة من قسم تكنولوجيا التعليم بالجامعة، من خلال برامجه الحديثة، لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة حلوان على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتخريج كوادر مؤهلة تساهم في تنمية المجتمع.

كما نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مهرجانًا رياضيًا ترويجيًا لطلاب ذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتضمن اليوم الترويجي العديد من الأنشطة منها تنس الطاولة، السلم والثعبان إصابة الهدف، مصارعة الذراعين، الدراجات، شد الحبل.



ويأتي ذلك في إطار رعاية الجامعة لأبنائها ذوي الهمم ودعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء الشخصية، وحرص الجامعة على دمج ذوي الهمم من طلابها في مختلف الأنشطة، تعزيزاً لثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.



وشهد المهرجان مشاركة واسعة من طلاب الجامعة ذوي الهمم، الذين أبدوا حماساً كبيراً في المنافسات الرياضية المختلفة.

أقيمت الفعالية تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبد العزيز مدير الإدارة، و محمد الطناحي رئيس القسم، و أحمد إبراهيم مسئول النشاط.

باحثة بجامعة حلوان

باحثة بجامعة حلوان